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وزير الخارجية التركي: الوضع في الغوطة يتجه نحو كارثة
وزير الخارجية التركي: الوضع في الغوطة يتجه نحو كارثة
فى:
16 مارس 2018, 9:02
فى:
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وزير الخارجية التركي: الوضع في الغوطة يتجه نحو كارثة
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