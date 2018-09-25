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وزير الخارجية الألماني: السعودية تلعب دورا حيويا في المنطقة
وزير الخارجية الألماني: السعودية تلعب دورا حيويا في المنطقة
فى:
25 سبتمبر 2018, 23:15
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وزير الخارجية الألماني: السعودية تلعب دورا حيويا في المنطقة
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