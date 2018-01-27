وزير الإعلام اليمني: المشروع الإيراني سينتهي قريباً

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، السبت، إن المشروع الإيراني الذي تقوده ميليشيا الحوثي في اليمن”سينتهي قريباً”، وأكد أن تباشير النصر تأتي من صعدة وتعز والبيضاء والساحل الغربي والجوف وصنعاء.

وخاطب الإرياني، ميليشيا الحوثي الايرانية بالقول “ستعود اليمن منبع العروبة كما كانت”.

جاء ذلك خلال زيارته، للجيش اليمني المرابط في مواقع جبل دوه على مشارف وادي ضبوعة، المحاذي لمديرية أرحب شمال العاصمة صنعاء، حيث أشاد ببطولاتهم من اجل استعادة الدولة على كامل الاراضي اليمنية.

ونوه وزير الاعلام اليمني، بمعنويات المقاتلين العالية، وعزمهم مواصلة العمليات العسكرية لتحرير جميع المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا الحوثية الإيرانية وصولاً الى العاصمة صنعاء، بحسب تعبيره.

وشكر، التحالف العربي بقيادة السعودية على دعمهم في استعادة الدولة اليمنية.

إلى ذلك، لقي 12 عنصرا من ميليشيا الحوثي الانقلابية، مصرعهم، السبت، وجرح آخرون في مواجهات مع الجيش اليمني بصرواح غرب مأرب (شرق العاصمة صنعاء).

وأفاد مصدر عسكري، بأن الميليشيات شنت هجوماً على عدد من مواقع الجيش الوطني بجبل هيلان وأطراف سوق صرواح غربي محافظة مأرب.

وأكد، أن الجيش الوطني تصدى للهجوم وكبد الميليشيات خسائر كبيرة مما اجبرها على الفرار والتراجع، ودمر اثنين اطقم كانت في طريقها لتعزيز الميليشيات.