وزيرة داخلية بريطانيا للمشنوق: أمن لبنان من أمن بلادي

حيّت وزيرة داخلية بريطانيا آمبير رود جهود وزارة الداخلية والبلديات في التحضير للانتخابات النيابية.

امبير التي حضرت على رأس وفد من سفارة بلادها الى الصنائع، استمعت من الوزير نهاد المشنوق الى شرح موجز عن التحضرات اللوجيستية والإدارية.

المشنوق الذي نوه بالدعم البريطاني والتعاون المثمر مع القوى الأمنية التابعة لوزراة الداخلية، أكد نجاحات الأجهزة وخصوصاً شعبة المعلومات في مكافحة الإرهاب والقضاء على الخلايا النائمة أسبابه ثلاث: تجميع وتحليل المعلومات، اليقظة والتفاني، عدم وجود بيئات حاضنة للإرهاب في لبنان.

من جهتها، شددت رود ان أمن لبنان من أمن بريطانيا، مثنية على النجاح الاستثنائي في حفظ الأمن وعلى المتابعة الجدية والفورية لجريمة قتل الديبلوماسية البريطانية وسرعة كشف الفاعلين.

وبعد نقاش حول آخر التطورات الإقليمية والدولية، شكرت رود المشنوق على جهوده في تعزيز سلامة الطيران، فأكّد لها أنّ “تعزيز أمن المطار وسلامته في أولويات الوزارت منذ أكثر من ثلاث سنوات، بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة التي تقوم بجهد استثنائي في هذا المجال”.

وفي ملفّ النازحين السوريين، أشادت رود بجهود الحكومة اللبنانية ووزارة الداخلية، فأوضح لها المشنوق أهمية قرار الحكومة الأخير بتسهيل تسجيل الولادات السورية في لبنان، الذي سيساعد في تسهيل عودتهم إلى بلادهم حين يأتي الوقت المناسب لذلك.