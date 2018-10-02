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وزيرة الدفاع الفرنسية: برنامج إيران للصواريخ الباليستية يمثل تهديدا ونفوذها في المنطقة مبعث قلق كبير
وزيرة الدفاع الفرنسية: برنامج إيران للصواريخ الباليستية يمثل تهديدا ونفوذها في المنطقة مبعث قلق كبير
فى:
2 أكتوبر 2018, 15:00
فى:
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