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وزيرة الدفاع الفرنسية: برنامج إيران للصواريخ الباليستية يمثل تهديدا ونفوذها في المنطقة مبعث قلق كبير

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