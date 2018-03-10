وزيرة ألمانية تطالب مواقع التواصل الاجتماعي تغيير طريقة عرض الاخبار

أعلنت الوزيرة الألمانية دوروتي بير سعيها لدفع مواقع التواصل الاجتماعي الكبيرة لجعل المعلومات المقدمة للمستخدمين أكثر تنوعا وتقديمها في الوقت الملائم لتفادي خلق “غرف صدى صوت” لأصحاب الفكر المتشابه.

وأوضحت أنها ستبدأ محادثات مع “فيسبوك” و”جوجل” بشأن طريقة تسلسل عرض ما تنشره على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت “أريد رؤية تسلسل زمني فعلي يواجه الناس ليس فقط بما يريدون معرفته وإنما أيضا ما يحتاجون معرفته وما الذي يحدث في تلك اللحظة”.

وتواجه شركات مثل فيسبوك ضغوطا من الجهات التنظيمية في أنحاء العالم نظرا لوجود أدلة بشأن كيفية إعادة توزيع مجموعة معينة مختارة من الأخبار والآراء عبر منصاتها بما يمكن أن يحد من أساليب فهم العالم وسلوك الناخبين.

وأثار الفوز الصادم لدونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 وتصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي مخاوف واسعة من أن تكون “فقاعات التواصل الاجتماعي” جعلت من المستحيل معرفة ما يقرأه الناخبون وما إن كان صحيحا أو لا.