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“تاس”: الطائرة سقطت بعد 7 دقائق على إقلاعها من مطار دوماديفا، ونقل شهود عيان أنّ نيراناً اندلعت فيها قبل سقوطها
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وزارة الطوارئ الروسية تؤكد: لا ناجين في حادث تحطم الطائرة
وزارة الطوارئ الروسية تؤكد: لا ناجين في حادث تحطم الطائرة
فى:
11 فبراير 2018, 15:12
فى:
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وزارة الطوارئ الروسية تؤكد: لا ناجين في حادث تحطم الطائرة
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