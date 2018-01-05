وزارة الطاقة أعلنت سعر تعرفات المولدات عن كانون الاول

أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي أن “السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر كانون الاول هو التالي:

326 ل.ل. كل ساعة تقنين للمشتركين (بقدرة 5 أمبير)، 652 ل.ل. (بقدرة 10 أمبير)، و238 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

– للمشتركين بالعدادات:

– قدرة 5 أمبير: 12.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 238 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

– قدرة 10 أمبير: 20.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 238 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

– قدرة 15 أمبير: 25.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 238 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

تضاف 5.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي.

وإن هذه التعرفة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت الاخضر (20 ليترا) لشهر كانون الاول البالغ 16.984 ل.ل.، وذلك بعد احتساب كل مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات، إضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها، مع الإشارة إلى أن معدل ساعات القطع في كل المناطق اللبنانية بلغ 210 ساعات في شهر كانون الاول 2017 خارج مدينة بيروت التي تنقطع فيها الكهرباء حاليا 4.5 ساعات يوميا.

وقد صدرت هذه التسعيرة، بناء على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010، وتطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، واستنادا إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حددت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة، استنادا الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر”.

كما أعلنت وزارة الطاقة أنها “أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كتبا حول تسعيرة كانون الاول 2017 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة”.