وزارة الصحة: حولنا مخالفات مستشفى جزين الى التفتيش منذ تموز

صدر عن المكتب الاعلامي لوزارة الصحة العامة البيان الآتي:

“يواصل النائب زياد اسود حملاته التويترية ضد الوزارة وشخص الوزير غسان حاصباني على خلفية مستشفى جزين الحكومي. فمنعا لتضليل الرأي العام، نوضح ان اسود كان يطالب بتغيير مجلس ادارة مستشفى جزين الحكومي السابق وهذا ما حصل حيث تم تعيين مجلس ادارة جديدة بقرار صادر عن مجلس الوزراء برئاسة السيد جوزف كسرواني المحسوب واعضاء المجلس على التيار الوطني الحر. ولكن سرعان ما عاد اسود الى الهجوم على المجلس الجديد”.

وتابع:”يهم وزارة الصحة ان تؤكد ان الوزير حاصباني احال بتاريخ 22 تموز 2018 تقرير مفوض الحكومة في المؤسسة العامة لمستشفى جزين الحكومي بشأن مخالفات فيها الى التفتيش المركزي. وبالتالي، ان اي مراجعة او مطالبة من قبل اسود او غيره بهذا الخصوص يجب ان توجه الى جانب التفتيش المركزي الذي هو المخول البت بصحة اي مخالفات او عدمها”.