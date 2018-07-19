وزارة الصحة تستنكر الاعتداء على رئيس قسم الطوارئ في اوتيل ديو

صدر عن المكتب الاعلامي لوزارة الصحة العامة، البيان الآتي:

تستنكر وزارة الصحة العامة الاعتداء الذي تعرض له رئيس قسم الطوارئ في مستشفى “اوتيل ديو” الدكتور شادي صباغ وتعبر الاعتداء على الجسم الطبي ومرفق انساني هو اعتداء على صورة لبنان.

وطالبت الوزارة السلطات القضائية المختصة بملاحقة الفاعلين واجراء كافة التحقيقات اللازمة والمتقضى وانزال اشد العقوبات بهم، كما طالبت باعتبار بيانها بمثابة اخبار الى النيابة العامة ومتمنية عليها التحرك الفوري وعدم التهاون مع الفاعلين خصوصا في ظل تكرار هذه الظاهرة في اكثر من مرفق صحي”.