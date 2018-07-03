وزارة الشؤون تفتح تحقيقا بالشريط المتداول عن حادثة الطفل في ميتم في طرابلس

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية النائب بيار بو عاصي:

بعد تداول شريط مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن حادثة مع احد الاطفال في ميتم في طرابلس، يهم وزارة الشؤون الاجتماعية ان توضح ان الفيديو يعود الى اكثر من 3 اشهر بحسب الميتم، ورغم ذلك كلفت الوزارة مساعدات اجتماعيات وفريق عمل من محافظة الشمال لزيارة المؤسسة، وقد بدأت التحقيقات مع الموظفين وتواصلت اليوم مع الطفل المعني واهله وسيتابع غدا الملف فريق عمل متخصص من الادارة المركزية.

ويؤكد وزير الشؤون الاجتماعية النائب بيار بو عاصي ان الوزارة لن تتهاون ولن تسمح لاي انتهاك للطفل او لحقوقه ان في المؤسسة اوفي المنزل وستتخذ التدابير اللازمة على ضوء نتيجة التحقيق.