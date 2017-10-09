وزارة الدفاع التونسية: مصرع 8 مهاجرين غرقا في حادث تصادم مع سفينة عسكرية قبالة قرقنة

قضى 8 مهاجرين على الاقل غرقا بعد تصادم الزورق الذي كان يقلهم مساء أمس مع سفينة تابعة للبحرية التونسية قبالة سواحل جزيرة قرقنة.

وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية بلحسن الوسلاتي لـ “وكالة الصحافة الفرنسية” بأن وحدة بحرية تابعة للقوات البحرية التونسية “رصدت مركبا مجهولا مساء الاحد على بعد 4 كيلومترات من قرقنة وأثناء الاقتراب لمحاولة التعرف الى المركب المذكور، إصطدم هذا الأخير بالوحدة البحرية مما أدى إلى غرقه”، وأوضح انه “تم انتشال 8 جثث و38 ناجيا وان أعمال البحث لا تزال مستمرة للعثور على ناجين”.