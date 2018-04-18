وزارة الداخلية دعت الصحافيين إلى إصدار بطاقات الانتخابات

أعلنت وزارة الداخلية والبلديات في بيان أن “على وسائل الإعلام الراغبة بتغطية الانتخابات النيابية 2018، أن تتقدم من هيئة الإشراف على الانتخابات بكتاب رسمي، في أسرع وقت ممكن، موجها من المؤسسة التي ينتسب إليها كل صحافي، يتضمن المستندات التالية، لكل فرد سيشارك في التغطية:

– صورتان شمسيتان.

– سجل عدلي (باستثناء المنتسبين لنقابة الصحافة أو نقابة المحررين).

– صورة عن الهوية أو عن جواز السفر.

تقدم الطلبات إلى مركز “هيئة الإشراف على الانتخابات” الكائن في سنتر “أريسكو بالاس” بالحمرا، الطبقة السابعة، رقم الهاتف: 01/344919. كما يمكن مراجعة الموقع الإلكتروني الخاص بالانتخابات النيابية 2018: www.elections.gov.lb.