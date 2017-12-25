وزارة الخارجية السعودية تدين بشدة تفجير كابول

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابول.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لجمهورية أفغانستان الإسلامية حكومة وشعبا، والتمنيات للجرحى بسرعة الشفاء، مجددا وقوف المملكة مع جمهورية أفغانستان الإسلامية ضد التطرف والإرهاب.

هجوم انتحاري في كابول

وكان ناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية، قد أعلن مقتل ستة مدنيين، الاثنين، في هجوم انتحاري بالقرب من مكتب لجهاز الاستخبارات الأفغاني في كابول.

وأعلنت وكالة أنباء أعماق التابعة لتنظيم داعش عن مسؤولية التنظيم عن التفجير.

ويأتي هذا الهجوم الذي وقع بينما كان الموظفون يصلون إلى مكاتبهم، بعد أسبوع على اعتداء استهدف مركزا للتدريب تابعا للإدارة الوطنية للأمن (الاستخبارات) في العاصمة الأفغانية.