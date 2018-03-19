وزارة الثقافة: لعدم استعمال المعالم التاريخية أو الأثرية وتحييدها عن النشاطات السياسية والحزبية

صدر عن وزارة الثقافة، البيان الأتي:”طالعتنا وسائل الإعلام عن قيام بعض القوى السياسية بتنظيم حفل للاعلان عن لائحتها الانتخابية من احد أهم المواقع الأثرية في لبنان، موقع قلعة بعلبك.

إن وزارة الثقافة يهمها التأكيد،أنها لم تتلق أي طلب من أي طرف لاستعمال هذا الموقع التاريخي المميز، ولم يصدر عنها أي إذن في هذا الشأن. وعليه، فإن هذه الوزارة، انطلاقا من سياستها الهادفة إلى حماية المواقع التاريخية والمحافظة عليها، تتمنى على جميع القوى السياسية عدم استعمال أي من المعالم التاريخية أو الأثرية، وتحييدها عن النشاطات السياسية والحزبية. وهي تهيب بالجميع التجاوب معها في الحفاظ على هذه المعالم الوطنية والمرتبطة بتاريخ لبنان على مر العصور”.