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وزارة الثقافة تبلغت إمكانية استرداد منحوتة رأس ثور من نيويورك وستواصل جهودها لاستعادة القطع الأثرية المنهوبة

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