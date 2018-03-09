وزارة البيئة : فتح أبواب المحميات الطبيعية مجانا يوم غد

ذكر المكتب الاعلامي في وزارة البيئة في بيان اليوم “بإعلان وزير البيئة طارق الخطيب عن “فتح المحميات الطبيعية في لبنان مجانا نهار غد السبت في 10 آذار 2018 بمناسبة اليوم الوطني للمحميات”.

واشار انه “ستقام نشاطات من تنظيم لجان وفرق عمل المحميات بينها نشاط تحريج في محمية حرج إهدن، وإستقبال مدارس من منطقة إهدن وزغرتا، ويوم بيئي زراعي في بلدة بتلون الشوفية في 10 آذار، ومحاضرات حول المحميات في المدارس المحيطة بمحمية أرز الشوف، ونشاطات بيئية متنوعة في محمية وادي الحجير ومحمية شاطي صور وشننعير وبنتاعل.

وأرفق المكتب الاعلامي البيان ببوستر خاص عن هذه المحميات التي يبلغ عددها 15 محمية طبيعية برية كانت أم بحرية وهي : جزر النخل وإهدن وأرز الشوف وتنورين وبنتاعل وشننعير واليمونة وادي الحجير وأرز جاج ورامية وكفرا ودبل وبيت ليف وكرم شباط اضافة الى محميات اليونسكو للمحيط الحيوي أرز الشوف وجبل موسى وجبل الريحان.

واشار البيان “ان هذه المحميات هي موائل لآلاف أنواع الطيور والنباتات والحيوانات، وجزء منها مستوطن فقط في لبنان، وعدد كبير منها أصبح نادرا ومهددا على المستويين الوطني والعالمي، وتحافظ محمياتنا كذلك على الهواء النظيف ومياه الشرب وكل مقومات عيشنا، كذلك هي مساحات خضراء للأجيال الحالية والقادمة.