وزارة البيئة: الانهيار الصخري على طريق المتن السريع ناتج عن شق بلدية رومية طريقا داخليا

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير البيئة طارق الخطيب البيان الآتي:

“بعد نشر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل فيديو عن انهيار صخري على طريق المتن السريع ودعوته وزير البيئة طارق الخطيب الى التحرك قبل وقوع الكارثة،أوفد وزير البيئة صباح اليوم فريقا تقنيا من مصلحة الموارد الطبيعية في الوزارة وقام هذا الفريق بكشف ميداني على موقع الانهيار الصخري على طريق المتن السريع وأخذ الاحداثيات اللازمة، وتبيّن له أن الموقع يقع في منطقة رومية العقارية ، وبعد التواصل مع بلدية رومية أفاد كل من رئيس البلدية عادل بو حبيب ورئيس القسم الاداري جاك عون عن تنفيذ البلدية أشغالاً لشق طريق داخلي DP كجزء من مشروع انترا للافراز وأن اتفاقا تم مع مالكي العقارات في الموقع لشق هذا الطريق.

وعليه، يهم المكتب الاعلامي لوزير البيئة التأكيد أن وزارة البيئة غير مسؤولة عن الاشغال الجارية في الموقع المذكور وبالتالي فهي لم تعط أي موافقة ولا أي ترخيص لأي مقلع أو كسارة…ما تآخذنا شيخ سامي مش عم تظبط معك”.