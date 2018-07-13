وزارة الاعلام: ما أورده خضرا عن عدد العاملين في أحد مكاتب الوكالة الوطنية يجافي الحقيقة والواقع

صدر عن وزارة الإعلام التوضيح الآتي:

“إن ما أورده الأب انطوان خضرا، رئيس مؤسسة “لابورا” من معلومات عن عدد العاملين في أحد مكاتب “الوكالة الوطنية للاعلام” غير صحيح، ويجافي الحقيقة والواقع.

فبعد مراجعة ملفات الوزارة تبين أن عدد العاملين فيها اليوم لا يتجاوز الـ500 في كل مديرياتها، وهو أقل مما تنص عليه هيكلية الوزارة، حتى أن هذا العدد الذي تحدث عنه الأب خضرا لم يكن موجودا حتى قبل حل قضية الفائض.

لذا نأمل من الأب الجليل التدقيق في أي معلومة عن وزارة الإعلام قبل نشرها، والتأكد من المعلومات من مصادرها”.