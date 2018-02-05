وريث “سامسونغ” خارج السجن

تم إطلاق سراح وريث شركة “سامسونغ” لي جاي يونغ بعد أن علقت محكمة، في كوريا الجنوبية، الحكم الصادر بحقه بالسجن لمدة 5 سنوات لإدانته بتهم فساد.

وألغت محكمة النقض بعض التهم التي كان قد أدين بها لي، وقررت إطلاق سراحه بموجب الصلاحيات التي تتمتع بها.

ومن المرجح أن تطعن المحكمة العليا بقرار إطلاق سراح لي، الذي كان أدين بتهمة دفع رشاوي في فضيحة شملت رئيسة البلاد السابقة.

وكان ألقي القبض على لي بتهم فساد عدة، بينها الرشوة والاختلاس وإخفاء ممتلكات في الخارج.

وادين لي أيضاً بالتبرع بما قيمته 36 مليون دولار لمؤسسة خيرية يديرها شخص على صلة برئيسة البلاد، مقابل خدمات سياسية، والحصول على موافقة حكومية لإعادة هيكلة شركة “سامسونغ” بشكل يقوي سيطرته على قسم الإلكترونيات فيها.

إذ كان لي يدير عمليا قسم اجهزة الهاتف النقال والرقائق في الشركة منذ عام 2014 بعد أن أقعد المرض والده.

من جهته، أوضح فريق الدفاع عن لي أنّ المبالغ دفعت للمؤسسة دون علمه.

وحكم على مسؤولين كبيرين آخرين في شركة سامسونغ في القضية نفسها بالسجن لمدة 4 سنوات.