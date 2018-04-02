وداعاً للخصوصية.. جهاز جديد يقرأ أفكارك بدقة وبطريقة فورية

طور العلماء جهازاً مذهلاً لقراءة العقل يتمكن من ترجمة ما تُفكر به وعرضه كنص فوراً. ويزعم العلماء أنَّ معدل دقة الآلة يبلغ 90% أو أكثر، ويقولون إنَّها تعمل عن طريق تفسير الحروف الساكنة والمتحركة في أدمغتنا.

ويعتقد الباحثون أن الجهاز سيتمكن من مساعدة المرضى الذين يعانون من أمراض تجعلهم عاجزين عن الكلام أو الحركة، وفق ما ذكرت صحيفة The Daily Mail البريطانية.

تُسجل الآلة وتحلل مزيج الحروف الساكنة والمتحركة الذي نستخدمه عند إنشاء جملة في أدمغتنا. وتفسر تلك الجمل بناءً على الإشارات العصبية، وتتمكن من ترجمتها إلى نص في الوقت الفعلي. وفي الواقع، يزعم العلماء أنَّ الآلة بإمكانها استخدام كلمات لم تسمعها من قبل.

وصرح مدير الدراسة ديفيد موسى لصحيفة The Sun البريطانية: “لم يوضح أي عمل منشور تصنيفاً فورياً للجمل بناءً على الإشارات العصبية. نظراً للأداء الذي قدمته [الآلة] في هذا المجال وإمكانية زيادته، فنحن نثق في قدرتها على العمل كمنصة لتطوير أجهزة تعويض الكلام”.

ورغم الخرق الذي من المنتظر أن يحدثه الجهاز في تسهيل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة، فإن الكثيرين يتخوفون من أن يتسبب في خرق خصوصيات الآخرين من خلال كشفه عما يفكر به الناس. وطُوِّرَ الجهاز في جامعة كاليفورنيا، وشُرِحَت تفاصيله في دورية الهندسة العصبية.