وثائق مهربة من داخل سوريا تدين الأسد وقادة نظامه بقتل شعبه

نحو مليون وثيقة مهربة من داخل سوريا تقبع في قبو تراقبه الكاميرات على مدار الساعة، ، تدين الرئيس بشار الأسد وقادة نظامه بقتل وتعذيب الخصوم والمعارضين على مدار 7 سنوات.

وتقول صحيفة “التايمز” البريطانية إنها اطلعت على الصندوق الأسود في إحدى المدن الأوروبية، ويحتوي على 265 صندوقا كرتونيا بداخلها وثائق لجلسات عالية السرية تفصل التعذيب الممنهج وقتل الخصوم. وتحمل معظم الوثائق اختام النظام السوري وتوقيع بشار الأسد ، في ما تصفه الصحيفة “أكبر مخبأ للوثائق لحرب لا تزال مشتعلة

هذا “المشروع السري لتوثيق جرائم نظام الأسد وقواته، جمعه بيل وايلي المحقق في جرائم حرب، الدولية منذ العام 2011، في السنة الأولى من الحرب،

وايلي، ، يقول إن ما جمعه يثبت “بما لا يدع مجالا للشك أن الأسد يسيطر تماما على كل ما يحدث، وهو مسؤول عن القتل بشكل أكبر بكثير من داعش”.

وتكشف الوثائق كيف عمل النظام السوري بشكل هرمي محكم في تمرير الأوامر لقمع الاحتجاجات منذ بدايتها في 2011، وكيف كان يوثق إجراءاته

وتشير الوثائق إلى أنه في الأيام الأولى للاحتجاجات في اذار من العام 2011، أسس الأسد خلية مركزية لإدارة الأزمات كنوع من “مجلس الحرب”، هذه الخلية كانت تجتمع كل ليلة تقريبا في مكتب بالطابق الأول من القيادة الإقليمية لحزب البعث وسط دمشق، لمناقشة استراتيجيات سحق المعارضة”.

ويؤكد وايلي: ان الاسد هو، من يتحكم في هذه الخلية والأدلة دامغة على تورطه الأسد. حتى لو لم يجلس في هذه الاجتماعات،

وعلى النقيض من التقارير عن ان السلطة الحقيقية هي في يد ماهر الأسد، فقد كشفت الوثائق أن “وجود بشار ليس صوريا، بل يمارس سلطاته وبقوة”.

الوثائق تتحدذ ايضا عن ترنح نظام الأسد وتخبطه في التعامل مع اتساع رقعة الاحتجاجات، إلى أن طلب في عام 2013 تدخل حزب الله لمساعدته، ومن ثم دخول الروس على خط المواجهات عام 2015 بالقوة الجوية.

وايلي يؤكد انه لا توجد حتى الآن محكمة للنظر في جرائم الحرب في سوريا.

والجهة الوحيدة المخولة بإحالة ملف جرائم الحرب في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية هو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وستبقى أي محاولة من هذا القبيل ضربا من الخيال في ظل الفيتو الروسي. الا انه اكد أن ما قام به من جمع للأدلة لن يذهب أدراج الرياح، وقال: “أعتقد أن الروس سيجدون أنفسهم في نهاية المطاف مضطرين من أجل تحميل الأسد المسؤولية”.