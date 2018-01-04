والكوت يعرض خدماته على ميلان

كشفت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية أن نجم نادي آرسنال ثيو والكوت، عرض خدماته على نادي ميلان، للإنضمام إلى صفوفه خلال فترة سوق الإنتقالات الشتوية الحالية .
وأشارت الصحيفة إلى أن والكوت يرغب في تغيير الأجواء خلال الفترة المقبلة والرحيل عن الغانيرز، وذلك بسبب عدم الإعتماد عليه من قبل المدرب آرسين فينغر، مقارنة بالمواسم الماضية.
ولففت الصحيفة إلى أن والكوت وفي حال وافق ميلان على ضمه، لن يكون بإستطاعته المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي مع الروسونيرو، كونه لعب مع آرسنال في هذه المسابقة، خلال منافسات دور المجموعات .
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