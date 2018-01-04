والكوت يعرض خدماته على ميلان

كشفت صحيفة ​كوريري ديلو سبورت​ الإيطالية أن نجم نادي ​آرسنال​ ​ثيو والكوت​، عرض خدماته على نادي ​ميلان​، للإنضمام إلى صفوفه خلال فترة ​سوق الإنتقالات الشتوية​ الحالية .

وأشارت الصحيفة إلى أن والكوت يرغب في تغيير الأجواء خلال الفترة المقبلة والرحيل عن الغانيرز، وذلك بسبب عدم الإعتماد عليه من قبل المدرب ​آرسين فينغر​، مقارنة بالمواسم الماضية.

ولففت الصحيفة إلى أن والكوت وفي حال وافق ميلان على ضمه، لن يكون بإستطاعته المشاركة في بطولة ​الدوري الأوروبي​ مع الروسونيرو، كونه لعب مع آرسنال في هذه المسابقة، خلال منافسات دور المجموعات .