والد ميغان ماركل يكذب الشائعات.. وهدية غريبة للملكة

أكد والد الممثلة الاميركية المعتزلة ميغان ماركل، أن خطيبها الأمير هاري رجل نبيل وإن طباعهما متقاربة.

ونقلت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية ما قاله رداً على شائعات انتشرت أخيراً وأشارت إلى أن الوالد وجه انتقادات للأمير، كما ذكرت أنه يشعر بالانزعاج منه.

من جهة ثانية، أشارت الصحيفة الى أن ماركل البالغة من العمر 36 عاماً اشترت لعبة “الهامستر” تستطيع الغناء وقدمتها هدية للملكة اليزابيت بمناسبة عيد الميلاد، فما كان من الاخير الا أن ردت “أعتقد أنها ستكون رفيقة جيدة لكلابي”.