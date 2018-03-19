والدة كريستيانو رونالدو تهاجم منتقديه

دافعت دولوريس أفيرو، والدة كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، عن نجلها أمام الانتقادات، بعدما سجل 4 أهداف، أمس الأحد، في مرمى جيرونا (6-3)، ليدخل الصراع على لقب هداف الدوري الإسباني.

ونشرت أفيرو صورة عبر حسابها على “إنستجرام”، تظهر إحصائية رونالدو في عام 2018، حيث سجل 21 هدفًا، خلال 13 مباراة مع الفريق الملكي، في الليجا ودوري أبطال أوروبا.

وعلقت على الصورة، بقولها: “دعهم الآن يقولون إنه كان يجب عليه الاعتزال في عمر الـ33”.

وكان رونالدو قد تعرض لانتقادات قوية، في بداية الموسم الجاري، بسبب قلة أهدافه، حيث رأى البعض أنه اقترب من نهاية مسيرته الكروية.