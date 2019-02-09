والدة رونالدو تقاتل من اجل الحياة

أعلنت دولوريس أفييرو، والدة الدولي البرتغالي كريستيانو ​رونالدو​ نجم ​يوفنتوس​ الإيطالي، أنها تعاني من ​سرطان الثدي​ مجددًا.

وفي تصريح لقناة كواترو قالت دولوريس:” لا أحد يعلم بأنني خضعت لعملية ثانية في مدريد، من أجل التعافي من سرطان الثدي”.

واضافت:” أتلقى حاليا العلاج الإشعاعي، أنا أقاتل من أجل الحياة”.

وكان المرض الخبيث قد ضرب نجم ريال مدريد الاسباني السابق لأول مرة، حيث أجرت عملية جراحية من أجل التخلص منه

وتأتي هذه الأخبار خلال فترة احتفال رونالدو بعيد ميلاده الـ 34، وهو الأول له في إيطاليا بعد انتقاله إلى يوفنتوس بعد مسيرة دامت 9 سنوات في النادي الملكي.