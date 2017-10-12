واشنطن وطهران وحزب الله ثالثهما.. عقوبات وتهديدات ترافقها تحذيرات وترقب

مؤشرات وتهديدات متعددة برزت في الآونة الأخيرة تنذر بحرب قريبة قد تشنها اسرائيل ضد حزب الله في لبنان على غرار ما جرى في العام 2006 كان اولها مناورات حية قام بها الجيش الإسرائيلي عند الحدود الشمالية مع لبنان تزامنت مع الإجراءات والعقوبات الأميركية ضد إيران حزب الله.

إلا ان التصريحات والتهديدات التي يتبادلها الطرفان لا سيما عبر كلام وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان حول ان الحرب المقبلة في الشمال ستكون على جبهة واحدة، ضدّ سوريا ولبنان معاً، وليس ضدّ حزب الله بمفردِه .فما هي فرص حدوث الحرب من عدمها كما يراها المراقبون؟

حزب الله يعتبر ان اسرائيل عدوا دائما والرد على تهديداتها اتى مؤخرا على لسان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله والذي قال : إن إسرائيل تدرك مدى الخسائر التي ستتكبدها في حال أطلقت العنان للآلة العسكرية .

التطورات الإقليمية قد تدفع المنطقة إلى حرب في اي لحظة , إلا أن قيام إسرائيل بشن حرب مرتبط ايضا بالحاجة الداخلية والقدرة الميدانية والموافقة الأمريكية ,لكن خطأ واحدا في الحسابات قد يؤدي الى حرب لا تحمد عقباها

المراقبون يرون ان المواقف الدولية والإقليمية حيال لبنان مختلفة اليوم عما كانت عليه عام 2006 وهي تحول دون استهداف العدو الإسرائيلي للبنان ومؤسساته إلا ان التهديدات الحاصلة تحتاج في مقابلها الى جهوزية عالية لمواجه اي طارىء.