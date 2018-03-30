أميركا: نحتفظ بحق الرد على موسكو.. وغوتيريس يحذر من حرب باردة جديدة

اعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن تحتفظ بحق اتخاذ مزيد من الإجراءات، ردا طرد روسيا لـ 60 دبلوماسيا أميركيا واغلاقها القنصلية في سان بطرسبرغ.

واعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت، أمس الخميس، أن خطوة روسيا تظهر أنها ليست مهتمة بالدبلوماسية. وقالت: “من الواضح من القائمة التي وصلتنا أن الاتحاد الروسي ليس مهتما بالحوار بشأن القضايا التي تهم بلدينا ونحن نحتفظ بحق الرد”.

كذلك، رأى البيت الأبيض في القرار الروسي مؤشراً إلى مرحلة جديدة من تدهور العلاقات بين البلدين.

وفي بيان، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة وأكثر من 10 دول شريكة، إضافة إلى حلفاء آخرين في حلف شمال الأطلسي، والقاضي بطرد عملاء استخبارات روس، “شكّل رداً مناسباً على الهجوم الروسي في الأراضي البريطانية”.

من جهة اخرى، نقلت قناة “إن بي سي” الأميركية عن مسؤولين أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال لنظيره الروسي فلاديمير بوتن في اتصال هاتفي “إذا كنت تريد سباق تسلح فليكن، لكنني أنا من سيفوز”.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أعلن في وقت سابق أمس، أن موسكو طردت 60 دبلوماسيا أميركيا وأغلقت القنصلية في سان بطرسبرغ.

ويأتي هذا التصعيد المتبادل بعد اتهام موسكو في قضية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته في بريطانيا، إلا أن روسيا تشدد على عدم تورطها في قضية الهجوم.

الامم المتحدة تحذر

بدوره، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تتدهور إلى وضع “يشبه إلى حد كبير ما شهدناه خلال الحرب الباردة”.

دعا غوتيريس البلدين إلى إعادة قنوات الاتصال بينهما بهدف منع أي تصعيد في التوتر.

والاثنين الماضي، اعلنت واشنطن طرد 60 دبلوماسيا وأغلقت القنصلية الروسية العامة في سياتل.

يذكر أن إجراءات الطرد المنسقة تشمل أكثر من 140 دبلوماسيا روسيا في أوروبا وأميركا الشمالية وأوكرانيا وأستراليا.