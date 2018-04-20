أميركا: روسيا والنظام يحاولان “تطهير” موقع هجوم دوما الكيماوي

اعنلت وزارة الخارجية الأميركية أن لديها معلومات موثوقة بأن روسيا والنظام السوري يحاولان منع وتأجيل وصول مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية لموقع الهجوم الكيمياوي في دوما، مؤكدة أنهما يحاولان “تطهير” موقع الهجوم.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة هيذر ناورت: “لدينا معلومات موثوقة تشير إلى أن مسؤولين روسا يعملون مع النظام السوري لمنع وتأجيل وصول هؤلاء المفتشين إلى دوما. كما عمل مسؤولون روس مع النظام لتطهير المواقع التي شهدت الهجمات المشتبه بها وإزالة الأدلة التي تثبت استخدام أسلحة كيماوية”.

في المقابل، اتهم نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، في تصريح مثير للإستغراب، فصائل المعارضة بمنع مفتشي منظمة حظر الكيماوي من الوصول إلى دوما. وغاب عن بال المسؤول الروسي أن فصائل المعارضة رحلت إلى الشمال السوري بضغط من قوات بلاده.

البنتاغون: النظام لا يزال يملك القدرة على شنّ هجمات كيمياوية

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن حكومة النظام لا تزال تملك القدرة على شنّ هجمات كيمياوية محدودة في المستقبل رغم عدم وجود مؤشرات على أنها تستعد لشن مثل هذه الهجمات.

وقال المدير بهيئة الأركان اللفتنانت جنرال كينيث ماكنزي: “ستكون لديهم القدرة على شن هجمات محدودة في المستقبل وأنا لا أستبعد ذلك. لكن وهم يفكرون في آليات شن تلك الهجمات عليهم الشعور بالقلق والخوف من أننا نتابعهم ولدينا القدرة على مهاجمتهم مجددا إذا لزم الأمر”.

وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا دمرت 3 أهداف مرتبطة ببرنامج الأسلحة في سوريا، أهمها مركز برزة للبحوث العلمية الذي خلصت المخابرات الأميركية إلى أنه اشترك في إنتاج واختبار تكنولوجيا الحرب الكيمياوية والبيولوجية.