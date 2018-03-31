واشنطن تطالب بسجن ملياردير بعد رشوة سفيرين بالأمم المتحدة

طلبت الإدارة الأميركية من قاض الحكم على الملياردير نغ لاب سينغ بالسجن أكثر من 6 سنوات بعد إدانته في تموز الماضي برشوة سفيرين بالأمم المتحدة، تعدت المليون دولار، لمساعدته على بناء مركز مؤتمرات تبلغ تكلفته مليارات الدولارات.

وقدم ممثلون للادعاء طلبهم في مذكرة إلى المحكمة الأميركية في مانهاتن، الذي تضمن أيضا المطالبة بتغريم نغ مليوني دولار.

وجاء هذا الطلب بعد 4 أسابيع من حث محامي نغ بأن يكون الحكم، الذي يصدر على موكلهم (69 عاما)، هو الفترة التي قضاها محتجزا بالفعل والسماح له بالعودة إلى أسرته في الصين.

وأدين نغ في كل الاتهامات الستة، التي وجهت له ومن بينها الرشوة وغسيل أموال والفساد بعد محاكمة استمرت 4 أسابيع ومداولات لهيئة المحلفين لم تستغرق سوى أقل من يوم.

وأراد نغ أن يمهد مركز المؤتمرات، الذي لم يشيد على الإطلاق، الطريق أمام إقامة مساكن فاخرة وفنادق ومركز تجاري وموانئ ومهبط للطائرات الهليكوبتر ليحول مدينته مكاو إلى “جنيف آسيا” ويكسبه شهرة وثروة أكبر.

وسمح لنغ بالإقامة في شقته في مانهاتن تحت حراسة طوال اليوم، وبكفالة قدرها 50 مليون دولار.