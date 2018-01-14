واشنطن تستفز تركيا بقوة حدودية بقيادة الاكراد.. واردوغان يرد

في تطور مفاجئ للأحداث السورية، أعلن التحالف الدولي الأحد، أنه يعمل مع فصائل سورية معارضة لتشكيل قوة حدودية جديدة قوامها 30 ألف شخص.

وجاء الردّ الاول على هذه الخطوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أعلن عن “رفضه للخطة الأميركية لإنشاء قوة حرس حدود بقيادة كردية في سوريا”، معتبراً أن “قرار واشنطن تدريب قوات سورية خطوة مقلقة وغير مقبولة”.

وأعلن التحالف ضد “داعش” الذي تقوده الولايات المتحدة، أنه يعمل مع فصائل سورية حليفة له، لتشكيل قوة حدودية جديدة قوامها 30 ألف فرد، بقيادة قوات “سوريا الديمقراطية”.

وأوضح في بيان أن هذه القوة ستتمركز على الحدود مع تركيا والعراق وعلى طول نهر الفرات.

وفي السياق ذاته، أبلغ مسؤول تركي كبير “رويترز” أن تدريب الولايات المتحدة لقوة أمن الحدود الجديدة، كان السبب في استدعاء القائم بالأعمال الأميركي في أنقرة الأربعاء، ولم يقدم المسؤول تفاصيل أخرى.

ميدانياً، سيطرت القوات الحكومية السورية خلال الساعات الـ24 الأخيرة على عشرات القرى والبلدات الواقعة في منطقة محاذية لمطار أبو الظهور العسكري، بعد طرد “هيئة تحرير الشام” (النصرة سابقا).

وأكد “المرصد السوري لحقوق الإنسان” حدوث هذا الامر، مؤكداً انه تم السيطرة على ما لا يقل عن 79 قرية في ريف حلب الجنوبي، المحاذي للمطار.

إشارة إلى أن القوات السورية تخوض منذ 3 أسابيع معارك عنيفة ضد “هيئة تحرير الشام” وفصائل أخرى للسيطرة على المطار، وتأمين طريق حيوي يربط مدينة حلب بدمشق.

وبحسب المرصد، فإن تقدمها الأخير يقربها من تحقيق هدفها مع سيطرتها على عدد من القرى في محيط بلدة خناصر الاستراتيجية التي يمر عبرها الطريق الدولي.