واشنطن ترفع العقوبات الاقتصادية عن السودان

قال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة رفعت عقوبات اقتصادية عمرها 20 عاما على السودان، اليوم الجمعة، وأرجع ذلك إلى التحسن في مجالي حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.

وأضاف المسؤول أن السودان سيظل على قائمة أميركا للدول الراعية للإرهاب وبعض العقوبات المتعلقة بدارفور ستظل قائمة.

وأشار إلى أن الخرطوم تعهدت لواشنطن بعدم السعي لعقد صفقات سلاح مع كوريا الشمالية، لافتا إلى أن أميركا ستراقب بكل صرامة.

وفي استكمال لعملية بدأها الرئيس السابق باراك أوباما في نهاية ولايته وعارضتها جماعات حقوقية، رفع الرئيس دونالد ترامب حظرا تجاريا أميركيا وإجراءات عقابية أخرى كانت سببا في فصل السودان فعليا عن معظم النظام المالي العالمي.

وتحدث المسؤول الأميركي الذي كشف عن القرار شريطة عدم نشره اسمه قبيل إعلان رسمي بهذا الشأن في وقت لاحق اليوم الجمعة.