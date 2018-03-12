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واشنطن تدعو لاجتماع عاجل في الأردن لبحث الوضع في جنوب سوريا
واشنطن تدعو لاجتماع عاجل في الأردن لبحث الوضع في جنوب سوريا
فى:
12 مارس 2018, 22:26
فى:
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واشنطن تدعو لاجتماع عاجل في الأردن لبحث الوضع في جنوب سوريا
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