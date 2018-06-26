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عون يؤكد انه يتعاطى مع ملف تشكيل الحكومة وفق صلاحياته التي نص عليها الدستور
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واشنطن تحض حلفاءها على وقف استيراد النفط الإيراني بشكل كامل
واشنطن تحض حلفاءها على وقف استيراد النفط الإيراني بشكل كامل
فى:
26 يونيو 2018, 18:32
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واشنطن تحض حلفاءها على وقف استيراد النفط الإيراني بشكل كامل
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جعجع عبر تويتر: ستنتهي أزمة اليمن قريباً ولو لم يتم التدخل في اليمن لكانت وقعت تحت السيطرة الإيرانيّة وما سينتج عليه من تعاظم لأزمة الشرق الأوسط لذلك أعتبر أن التدخل السعودي في اليمن كان حكيماً.
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26 يونيو 2018, 18:38
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