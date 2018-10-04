واشنطن: اس 300 غطاء لنشاط ايران في سوريا

وصفت وزارة الدفاع الأميركية تسليم روسيا لأنظمة “إس-300” الصاروخية لسوريا بأنه خطوة غير مسؤولة.

وأفاد متحدث باسم البنتاغون بأن تسليم أنظمة الدفاع الجوي هذه للنظام السوري خطوة غير مسؤولة بصراحة ويشابه ذلك تقديما متعمدا للغطاء الإضافي للأعمال السيئة لشركاء روسيا وبخاصة إيران وسوريا.

قال الجنرال الذي يشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط اليوم الخميس إن نشر موسكو منظومة صواريخ إس-300 في سوريا إنما هو رد متهور وغير محسوب على إسقاط طائرة عسكرية روسية في سوريا الشهر الماضي.

وأكد الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأمريكية عملية النشر وأضاف أنها ستساعد في حماية الأنشطة الإيرانية في سوريا وهو ما تسبب في غارات جوية شنتها إسرائيل

أما موقع “ذا درايف” الأمريكي الشهير، فكشف أن الولايات المتحدة من الممكن أن تستخدم المقاتلة الشبح “إف-22” والطائرة المضادة للرادارات “إف-16 سي جي” للقيام بعمليات جوية في سوريا، رداً على إرسال المنظومة الروسية “إس-300” إلى نظام “الأسد”.

الموقع الأميركي رأى أنه في بداية الحملة العسكرية في سوريا، عندما كانت الخطوات الانتقامية المحتملة لقوات النظام لا تزال غير واضحة، استخدم سلاح الجو الأمريكي طائرات F-22 وF-16CJ ، والتي صممت لقمع وتدمير الدفاع الجوي للعدو.

على صعيد آخر، استبعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، القيام بأي عمليات عسكرية واسعة النطاق في إدلب، واصفا مثل هذه العمليات بأنها “غير ضرورية”.

وأكد الرئيس الروسي أن الاتفاق مع تركيا على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب، يتم تنفيذه بنجاح.

هذا وشدد المبعوث الأممي الخاص إلى ​سوريا​ ​ستيفان دي ميستورا​ على “أهمية الأشهر الثلاثة المقبلة لإرساء الاستقرار في إدلب، وتشكيل اللجنة الدستورية”، مشيراً إلى أنه “لم يكن هناك نجاح، و​المجتمع الدولي​ على الأقل بخصوص سوريا قرر أنه لم يتركها، ولكن منذ البداية، كان الحل العسكري هو الهدف الموضوع لحل المشكلة، ووصلنا إلى طريق مسدود حاليا، والطرفان بحاجة إلى وسيط لإيجاد عوامل مشتركة، ونريد حلا سياسيا”.