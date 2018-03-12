هيوستن روكتس وتورنتو يبتعدان في الصدارة بعد سقوط بوسطن وغولدن ستايت

ابتعد الثنائي هيوستن روكتس وتورنتو رابترز في صدارة مجموعتي دوري رابطة محترفي كرة السلة الاميركية ، بعد ان فاز هيوستن على دالاس مافريكس بفارق 23 نقطة وبنتيجة 105 – 82 ليحجز مكانه في النهائيات ، بينما فاز تورنتو على نيويورك نيكس بفارق 26 نقطة وبنتيجة 106 – 132 ، في وقت سقط وصيف المجموعة الشرقية بوسطن سيلتيكس امام انديانا بيسيرز بفارق نقطتين فقط وبنتيجة 99 – 97 ، من جهة اخرى سقط وصيف المجموعة الغربية غولدن ستايت واريرز امام مينسوتا تيمبروولفز بفارق 6 نقاط وبنتيجة 103 – 109 .
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