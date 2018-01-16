هيفاء وهبي تنضم إلى قائمة “أجمل 30 إمرأة”

إختارت مجلة “Top Gentlemen”، الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لتصبح العربية الوحيدة في قائمتها لـ”أجمل 30 إمرأة على مر العصور”، مستندة على استفتاء قرائها من الرجال.

وجاءت وهبي في المركز الـ 19 في القائمة، لتتفوق على العديد من الجميلات مثل عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية جيجي حديد، وعارضة الأزياء الأميركية كيت أبتون، والممثلة الهندية بريانكا شوبرا.

وتفوقت على هيفاء بفارق مركز واحد، الممثلة الإسرائيلية جال جادوت، بطلة فيلم “واندر وومان”، المستوحى عن قصص “دي سي” الهزلية.

واحتلت الممثلة الأميركية أنجيلينا جولي في المركز السادس في القائمة، والسويدية أليسيا فيكاندر في المركز الخامس، بينما جاءت الهندية أشواريا راي في المركز الثالث، وعارضة الأزياء البريطانية ناعومي كامبل في المركز الأول.