هيئة الإشراف على الانتخابات تخرج عن صمتها: الهجمة لا مبرر لها

دفعت موجة الانتقادات التي طاولتها في الفترة الأخيرة، هيئة الإشراف على الانتخابات إلى الخروج عن صمتها، بموقف عالي النبرة هو الأول من نوعه ردت فيه على تصريحات منسوبة إلى بعض المرشحين عن وجود رشى ودفع أموال في بعض المناطق، وصرف نفوذ واستخدام مؤسسات الدولة انتخابياً، آخذين عليها عدم التحرك والنزول إلى الأرض.

فنبه رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات القاضي نديم عبدالملك عبر صحيفة “الحياة” من التمادي في الانتقادات العشوائية وإطلاق الاتهامات التي تتناول دورها وتشكك في صدقية عملها، قائلا إن “الهجمة لا مبرر لها”، واضعاً هذه الانتقادات في خانة الدعاية الانتخابية، أو لغايات أخرى كسباً لمكانة، على حساب الهيئة.

ولفت عبدالملك إلى أنه لم يتقدم للهيئة بشكوى عن رشى انتخابية سوى النائب سرج طورسركسيان و”حولتها إلى المرجع المختص. وعلى كل ذي صفة من مرشح أو من حزب وغيره، لديه شكوى أن يقدمها لنا لإعطائها المجرى القانوني الصحيح، وأي شكوى تصل إلينا أو نعلم بها نتعامل معها بجدية مطلقة ولا نهملها أبداً. فلا يجوز التطاول على الهيئة، هذا خط أحمر وسيأخذ المجرى القانوني في ما بعد”.

ولفت عبدالملك إلى أن “هيئة الإشراف أجابت عما يزيد عن خمسين استفساراً حول قانون الانتخاب من مرشحين وقوى سياسية مختلفة”، كاشفا أن “الهيئة وثقت العديد من المخالفات على وسائل الإعلام، وسنرسل لكل منها ماهية المخالفة التي ارتكبت، مع من وفي أي وقت حصلت. وهذا سيكون من باب التنبيه أولاً، لكن الاستمرار بالتمادي في التطاول على الهيئة، فإن بين يدي إجراءات سأتخذها وليتحمل مرتكبو المخالفات المسؤولية”.

وفيما يكثر الحديث عن إشكالية، بوجود 15 وزيراً مرشحاً يشكلون نصف الحكومة، يستخدم كثراً منهم نفوذهم ويستغلون مؤسسات الدولة ومقدراتها لخدمة الانتخابات، اجاب: “هذه مسألة سياسية. نحن ندخل في الشق القانوني الصرف. إذ في حال قيام سياسي بمهرجان انتخابي، فأننا نرصد ذلك، وسنحتسب هذا العمل من الإنفاق الخاص به. لا يمكنني المنع، لكن بإمكاني وفق نصوص القانون، إحالة ما يحصل إلى النيابة العامة، أو الادعاء في محكمة المطبوعات، أو احتسابها من النفقات الانتخابية فيما بعد”.

وكشف رئيس الهيئة لـ “الحياة” أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً آخر الشهر الجاري “لوضع كل المسائل في مكانها الصحيح”، مشيرا أنها “في صدد إعداد ملف موثّق للتحرك في اتجاه القضاء لوضع حد لهذا الفلتان في المواقف”.

وتتكون الهيئة التي شكلها مجلس الوزراء في قصر بعبدا في أيلول الماضي، من القاضي عبدالملك رئيساً ونهاد جبر نائباً له، أمأ الأعضاء فهم: فيليب أبي عقل، عوني رمضان، جورج موراني، موفق اليافي، كارين جعجع، سيلفانا اللقيس، عطاالله غشام، أندرية صادر وآردا أكمكجي.