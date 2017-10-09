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هيئة الإشراف تقسم اليمين اليوم.. والمشنوق: لا تأجيل للإنتخابات
هيئة الإشراف تقسم اليمين اليوم.. والمشنوق: لا تأجيل للإنتخابات
فى:
9 أكتوبر 2017, 8:40
فى:
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تجددت تأكيدات المسؤولين على حتمية اجراء الانتخابات النيابية في موعدها في ايار المقبل، الّا انه رغم ذلك، تبقى الشكوك في إمكانية إجرائها قائمة.
وعلم انّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيشدد مجدداً اليوم، امام رئيس واعضاء هيئة الإشراف على الإنتخابات المدعوّين الى القصر الجمهوري لأداء قسم اليمين امامه،على إجراء الإنتخابات النيابية المقبلة في موعدها وفق القانون الجديد، «بهدف إحياء العمل البرلماني والحياة الديموقراطية في البلاد، والتي لا يتم تجديدها من دون الإنتخابات النيابية التي تشكل مناسبة لترجمة رغبات الشعب وطموحاته الوطنية وشوقهم الى قيام المؤسسات القوية».
وسيجدّد التأكيد على عناوين وثوابت العهد عبر دعوته رئيس وأعضاء الهيئة «الى ممارسة المهام المنوطة بهم بكل حرية لتجسيد المهمة بوجوهها كافة وعلى كل المستويات الإدارية والقانونية». وسيؤكد على أهمية إحياء المؤسسات الدستورية والسلطة التشريعية واحدة أساسية منها.
المشنوق
كما أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في حديث لصحيفة “الحياة” أن “الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها في ايار المقبل”، مشددا على ان “لا صحة لكل ما يشاع عن احتمال تأجيلها”.
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