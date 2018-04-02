هومنتمن يفوز على هوبس ويتأهل لنصف نهائي كأس لبنان

تمكن هومنتمن من التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس لبنان لكرة السلة، وذلك بعد الفوز الذي حقّقه في الدور ربع النهائي على حساب هوبس بنتيجة 86-75 خلال اللقاء الذي أقيم اليوم على مجمع نهاد نوفل.
وعلى الرغم من الندّية التي شهدها الربع الأول بين الطرفين، حيث إنتهى بتقدم هومنتمن بنقطتين فقط وبنتيجة 22-20، إلا أن هومنتمن إستطاع السيطرة على زمام الأمور وأنهى الشوط الأول متقدماً بفارق 19 نقطة وبنتيجة 49-30.
وفي الربع الثالث، واصل هومنتمن هيمنته، وتقدم بنتيجة 70-54، قبل أن ينتهي اللقاء بفارق 11 نقطة وبنتيجة 86-75.
وتستكمل الليلة مباريات الدور ربع النهائي، عندما يلعب الشانفيل أمام الأنطونية، كما وتنتظر الرياضي مباراة قوية عندما يواجه المتحد غد الثلاثاء وسيلعب كذلك بيروت مع الحكمة.
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