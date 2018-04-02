هومنتمن يفوز على هوبس ويتأهل لنصف نهائي كأس لبنان

تمكن ​هومنتمن​ من التأهل إلى الدور نصف النهائي من ​بطولة كأس لبنان لكرة السلة​، وذلك بعد الفوز الذي حقّقه في الدور ربع النهائي على حساب هوبس بنتيجة 86-75 خلال اللقاء الذي أقيم اليوم على ​مجمع نهاد نوفل​.

وعلى الرغم من الندّية التي شهدها الربع الأول بين الطرفين، حيث إنتهى بتقدم هومنتمن بنقطتين فقط وبنتيجة 22-20، إلا أن هومنتمن إستطاع السيطرة على زمام الأمور وأنهى الشوط الأول متقدماً بفارق 19 نقطة وبنتيجة 49-30.

وفي الربع الثالث، واصل هومنتمن هيمنته، وتقدم بنتيجة 70-54، قبل أن ينتهي اللقاء بفارق 11 نقطة وبنتيجة 86-75.

وتستكمل الليلة مباريات الدور ربع النهائي، عندما يلعب الشانفيل أمام الأنطونية، كما وتنتظر ​الرياضي​ مباراة قوية عندما يواجه ​المتحد​ غد الثلاثاء وسيلعب كذلك ​بيروت​ مع ​الحكمة​.