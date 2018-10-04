هولندا: أحبطنا محاولة روسية لاختراق منظمة حظر الكيمياوي

أعلنت الحكومة الهولندية، الخميس، أن أجهزة الاستخبارات الهولندية أحبطت هجوما إلكترونيا روسيا كان يستهدف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في نيسان/أبريل وطردت أربعة عملاء روس من البلاد.

وقالت الحكومة إن الروس أعدوا سيارة محملة بتجهيزات إلكترونية في موقف سيارات فندق بالقرب من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي في محاولة لقرصنة نظامها المعلوماتي.

وأوضح وزير الدفاع الهولندي، أنك بييلفيلد، خلال مؤتمر صحافي أن “الحكومة الهولندية تعتبر ضلوع عملاء الاستخبارات هؤلاء أمرا يثير القلق الشديد”.

وأضاف “عادة لا نكشف عن مثل هذا النوع من عمليات مكافحة التجسس”.

وقال مسؤولون هولنديون إن هولندا تعرفت على هويات العملاء الروس، مشيرة إلى أن العملية نفذتها وكالة الاستخبارات العسكرية الروسية.

وأضافوا أن بريطانيا ساعدت هولندا في هذه العملية.

وأشار وزير الدفاع الهولندي إلى جهاز كمبيوتر محمول يعود لأحد الروس الأربعة كان مرتبطا بالبرازيل وسويسرا وماليزيا مع أنشطة في ماليزيا لها علاقة بالتحقيق في إسقاط الطائرة التي كانت تقوم بالرحلة أم أتش17 فوق أوكرانيا عام 2014.