هوس “السيلفي” يحفز الناس على اللجوء إلى عمليات التجميل

كشف بحث جديد أن التقاط الصور الشخصية عبر تقنية «السيلفي» قد يؤدي إلى نوع من الإدمان والهوس، مما يدفع بعض الأشخاص إلى رؤية العيوب الموجودة في وجوههم من زاوية ضيقة.

كما أفادت الدراسة، التي نشرها موقع «ديلي ميل» البريطاني، بأن “السيلفي” قد تحفز الناس على اللجوء إلى عمليات التجميل بشكل كبير جداً، خصوصاً عمليات الأنف، وذلك للتخلص من أي شكل لا يعجبهم عند التقاط الصور.

وأوضح الباحثون أن السبب يعود إلى المسافة القصيرة بين الوجه والكاميرا الذي يجعل حجم الأنف يبدو أكبر بـ30 في المائة من حجمه الطبيعي.

وأشار أطباء التجميل أيضاً إلى أن 42% من الأشخاص الذين يأتون لاجراء عمليات لتغيير شكل أنفهم، يفعلون ذلك من أجل تحسين شكلهم الذي يظهر في صور مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً «فيسبوك» و«تويتر».

باسكوفر

من جهته، قال الدكتور بوريس باسكوفر المشارك في البحث، إن هذه النتائج ليست مفاجئة لأن «السيلفي تغير شكل الوجه إلى حد كبير، وربما هناك الكثير من الأشخاص الذين قد لا يعجبهم هذا التغيير».

وأضاف: «عندما يأتي إلي مريض بهدف تغيير شكل أنفه أو أي منطقة في وجهه بسبب السيلفي، أنصحه بالتروي، إلا أن معظم المرضى لا يستجيبون، لأن الجزء الأكبر من حياتهم اليومية أصبح إلكترونياً».