هودسون: الفريق دفع ثمن الخسارة

اعترف المدير الفني لنادي كريستال بالاس روي هودسون أن الفريق دفعوا الثمن بعد الخسارة أمام نادي تشيلسي بهدفين لهدف، ضمن فعاليات الجولة ال30 من الدوري الانكليزي الممتاز.
وصرح هودسون لبعض الصحافيين بعد نهاية المباراة: “من المؤسف اننا لم نلعب المباراة بأكملها مثلما لعبنا في الشوط الثاني ، أعتقد انه كان هناك فرق كبير بين الشوطين الأول والثاني وهذا الأمر كلفنا الكثير والفريق دفع الثمن.”
وأضاف: “في الشوط الثاني كنا أكثر فعالية قمنا بالضغط بشكل كبير، لعبنا كما كنا نأمل أن نلعب من بداية المباراة، ودخول ويلف زاها غير مجرى المباراة، وبدأنا بتهديد مرمى تشيلسي وكنا على وشك انهاء المباراة بالتعادل.”
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