هودسون: الفريق دفع ثمن الخسارة

اعترف المدير الفني لنادي ​كريستال بالاس​ ​روي هودسون​ أن الفريق دفعوا الثمن بعد الخسارة أمام نادي ​تشيلسي​ بهدفين لهدف، ضمن فعاليات الجولة ال30 من ​الدوري الانكليزي الممتاز​.

وصرح هودسون لبعض الصحافيين بعد نهاية المباراة: “من المؤسف اننا لم نلعب المباراة بأكملها مثلما لعبنا في الشوط الثاني ، أعتقد انه كان هناك فرق كبير بين الشوطين الأول والثاني وهذا الأمر كلفنا الكثير والفريق دفع الثمن.”

وأضاف: “في الشوط الثاني كنا أكثر فعالية قمنا بالضغط بشكل كبير، لعبنا كما كنا نأمل أن نلعب من بداية المباراة، ودخول ​ويلف زاها​ غير مجرى المباراة، وبدأنا بتهديد مرمى تشيلسي وكنا على وشك انهاء المباراة بالتعادل.”