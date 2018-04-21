هنري: انا حزين وسعيد لأجل فينغر

أكّد النجم الفرنسي السابق لفريق ​ارسنال​ الانكليزي ​تيري هنري​ أن إرث المدرب ارسين فينغر للغانرز ليس بالامكان المساس به، واصفا المدرب الفرنسي بـ”الرجل العظيم”.

وقال هنري في حديث لشبكة “سكاي سبورتس”: مشاعري مختلطة اليوم، حزين لأن فينغر سيرحل، وسعيد لأن الناس يقدرون ماذا فعل للنادي رغم أنه عانى هذا الموسم”.

أضاف المدرب المساعد لمنتخب بلجيكا: ” في الفترة الاخيرة، كان المشجعون يخلطون بين ما يفعله فينغر في الوقت الحالي وإرثه. بمجرد الإعلان عن رحيله، سيتحدث الناس عن تراثه ولا يمكن أن يكون إرثه أمراً يمكن المساس به”.

ختم بالقول: “على أرسنال أن يفوز بلقب الدوري الأوروبي، وسيكون هذا إنجازًا رائعًا، وفينغر لم يربح أبدا أي لقب أوروبي، لذلك ستكون هذه طريقة جيدة لمنحه مخرجًا جيدًا”.