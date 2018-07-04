هل يطيح كلام باسيل بالأجواء الايجابية بين عون وجعجع؟

اتبع لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع باتصال بين الاخير والوزير جبران باسيل ليعقد بعد ذلك اجتماع باسيل بالوزير ملحم رياشي الذي اعلن ان الخطوط فتحت وانه تم الاتفاق على هدنة اعلامية بين الطرفين.

هدنة يبدو ان الوزير جبران باسيل حاول ان يمرر قبلها موقفه النهائي من السجالات المتعلقة بالتمثيل والاحجام في الحكومة العتيدة.

صحيفة الجمهورية نقلت عن الوزير باسيل قوله “ان لا مانع من التواصل مع جعجع قد ما بدكن منحب بعضنا بس بالآخر لازم كل واحد منا ياخد حجمو فالتيار دوبل تقريبا عن القوات وفي الجبل نال تحالف طلال ارسلان – التيار الحر ثلث اصوات الناخبين وانطلاقاً من ذلك، لم يعد جنبلاط حاكم الجبل لوحده، والدروز ليسوا كلهم عنده، ولذا نحن نصرّ على تمثيل ارسلان في الحكومة”.

ويضيف باسيل ليس في مقدور سمير جعجع ووليد جنبلاط كسر معادلة الانتخابات النيابية حتى يفرضوا معادلة أخرى على قياسهما، ويجب أن يكون معلوماً أنّ الحكومة الجديدة هي حكومة نتائج الانتخابات.

وسط هذه الاجواء تحدث الوزير ملحم رياشي عن اجتماع سيتحدد بين باسيل وجعجع الذي كان اعلن من بعبدا ان القوات تميز بالتأكيد بين رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر.فهل يمكن الحديث عن تبادل ادوار للوصول الى نتيجة ترضي كل من عون وباسيل وهل بالامكان تحقيق ذلك.

تهدئة نسبية اذا انتجتها حركة الاتصالات واللقاءات خلال الساعات القليلة الماضية بانتظار ما قد ينتج عن لقاءات مرتقبة لتبيان مصير التفاهمات التي حيكت بين الاطراف منذ سنوات حتى اليوم.