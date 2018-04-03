هل يسمح لنا “إيكاروس” برؤية بداية الكون؟

رصد علماء باستخدام التلسكوب “هابل”، التابع لادارة “ناسا”، أبعد نجم يمكن رؤيته حتى الآن، وهو نجم أزرق عملاق يبعد عن الأرض 9.3 مليار سنة ضوئية.

وأطلق على النجم اسم “إيكاروس”، وهي الشخصية الأسطورية اليونانية، ويفوق ضوؤه ضوء الشمس مليون مرة، فيما تزيد حرارته مرتين عن حرارتها.

وسبق أن رصد البشر مجرات أقدم عمرا، لكن لم يسبق رصد نجوم منفردة على هذا البعد.

واستفاد العلماء من ظاهرة تعرف باسم “عدسة الجاذبية” في رصد النجم، وتحدث تلك الظاهرة من خلال انكسار الأشعة الضوئية بفعل مجموعات كبيرة من المجرات في مسار الرؤية، فتخدم هذه المجرات كعدسة مكبرة، مما يعمل على تكبير الأجرام السماوية الأبعد، والتي تتيح رؤية أجرام بعيدة معتمة من النجوم الفرادى، لا يمكن رصدها بغير هذه الوسيلة.

واصبح بإمكان العلماء عبر استخدام هذه الظاهرة ان يدرسوا بالتفصيل كيف كان الكون، لا سيما كيفية تطور النجوم وما طبيعتها، والعودة بشكل شبه كامل إلى المراحل الأولى من الكون والأجيال الأولى من النجوم.

ولأن ضوء هذا النجم استغرق فترة طويلة في رحلته إلى الأرض، فإن النظر إليه يشبه التحديق في الزمن للوراء إلى الفترة التي كان عمر الكون فيها أقل من ثلث عمره الحالي، فقد حدث الانفجار العظيم الذي بدأ به الكون قبل 13.8 مليار سنة.