هل سيكون هذا اللقاح اكتشاف القرن لعلاج السرطان؟

في نتيجة جديدة تم التوصل إليها وقد تكون اكتشاف القرن، قال باحثون في جامعة ستانفورد الأميركية، إنهم توصلوا إلى علاج نهائي لمرض السرطان، وقد أجيز حالياً لعلاج نوعين منه.

وأكد الباحثون أن الدواء الجديد سيكون واعداً في مكافحة مرض السرطان، فهو لا يكتفي بتدمير الأورام الخبيثة وإنما يزيل جميع آثارها.

وأكد القائمون على التجربة التي نُفذت في المركز الطبي لجامعة “ستانفورد” الأميركية، أن تطبيقها على الجسم البشري يمكن أن يصبح وسيلة سريعة ورخيصة لعلاح السرطان دون أن ينجم عنها في الأغلب آثار جانبية سيئة.

وقد أجيز استخدام هذا اللقاح لعلاج اللوكيميا والليمفوما، إذ يقوم المختصون باستخلاص خلايا “تي” المناعية من المريض وهندستها جينياً لحقنها مجدداً.

هذا ويعتبر العلاج المناعي أحد أنواع العلاجات التي تهدف إلى تحفيز جهاز المناعة إما في كل أجزاء الجسم، أو في مناطق يقل فيها نشاط الخلايا المناعية.

المصدر: العربية