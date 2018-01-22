هل سيتكرر مشهد الأحد في ساحة النجمة اسبوعيا؟

كان أحد كانون الثاني المشمس في ساحة النجمة مليء بالفرح والسعادة والغناء.

يوم طويل امتد حتى منتصف الليل. نشاطات وألعاب وحفلات أرضت جميع العائلات والأصدقاء الذين عادوا الى المنطقة الأحب على قلوبهم، آملين أن يتكرر المشهد.

مطاعم ومقاهي الوسط كانت ممتلئة، ما يعيد الى الاذهان أيام الرخاء. وسوق الاكل أكل نصيبه أيضا.

ومثل اللبنانيين، كذلك السياح العرب والأجانب عبروا عن فرحتهم.

صورة أخرى مشرقة عن لبنان ووسط عاصمته نُقلت للخارج، صورة يبقى التمني أن تساهم بعودة محبي لبنان الى ربوعه.

تقرير: ربيع شنطف