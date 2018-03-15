هل ستشهد دائرة بيروت الأولى معركة مهمة خلال الإنتخابات؟

تعتبر دائرة بيروت الأولى الأهم بالنسبة للطائفة المسيحية إذ يشكل الناخبون المسيحيون فيها نسبة 90 بالمئة وتشهد تنوعا في الأحزاب والقوى السياسية التي ستتنافس على المقاعد فيها.

هذه الدائرة تضم مناطق: الرميل والصيفي والمرفأ والأشرفية وأضيف إليها منطقة المدوَر، كما تم تكبير حجمها من حيث عدد المقاعد من خمسة نواب الى ثمانية نواب يتوزعون على الشكل التالي

3 أرمن أرثوذكس

1 أرمن كاثوليك

1 ماروني

1 روم ارثوذكس

1 روم كاثوليك

1 اقليات

يبلغ عدد الناخبين في دائرة بيروت الاولى: 133802خب

أما عدد المقترعين في هذه الدائرة فيبلغ حوالي 70 ألف مقترع

من المتوقع أن يكون الحاصل الانتخابي في هذه الدائرة 8500 صوت

وتشير المعلومات الى ان هذه الدائرة ستشهد معركة انتخابية مهمة وأن الوزن الأكبر فيها سيكون لحزب الطاشناق فيما الصوت السني سيكون مرجحا.

وحتى الساعة لم تتضح بعد تفصيل التحالفات بين القوى السياسية مع استمرار التشاور قبل الاعلان النهائي عن اللوائح.

تقرير: شهير إدريس