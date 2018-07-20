هل تعرضت شريهان لنكسة صحية خطيرة؟

نفت مصادر داخل قناة DMC المالكة لحقوق البث الحصري لمسرحيات النجمة شريهان، الشائعة التي انطلقت اليوم الخميس، حول تدهور الحالة الصحية للفنانة شريهان بعد عودة المرض اللعين لمهاجمة جسمها، وأكدت القناة أن الفنانة بخير وانتهت بالفعل من تصوير المسرحية الأولى، وبدأت التحضير لتصوير ثاني العروض قريباً.

أكدت مصادر من داخل القناة أنها تواصلت مع الفنانة شريهان وتأكدت من عدم صحة شائعة تدهور صحتها ومعاودة آلام المرض لها من جديد، كما أكدت شركة العدل جروب المنتجة لمشروع المسرحيات القصيرة، أن التحضير لبدء تصوير العرض الثاني لم يتوقف، وأن كل ما تردد عن مرض شريهان أو تراجعها عن قرار العودة للحياة الفنية غير صحيح.

وأكدت القناة أن شريهان بصحة جيدة وتواصل متابعة التحضيرات النهائية للعروض المسرحية مع مدرب الرقص والاستعراضات الأجنبي، حيث من المقرر أن تقدم العروض خلال الفترة المقبلة على المسرح وسيتم عرضها بشكل حصري على شبكة dmc من خلال قناة “دي إم سى مسرح” المقرر انطلاقها قريبًا ضمن الخطة البرامجية الجديدة للشبكة مطلع العام المقبل.

يشار إلى أن تعاقد شريهان مع شركة العدل جروب جاء بعد غياب 15 عاماً عن الوسط الفني لأسباب صحية، وكان من المقرر أن تقدم شريهان 13 مسرحية استعراضية مصورة عن شخصيات نسائية أثرت في التاريخ من بينهن الممثلة والمغنية الأمريكية مارلين مونرو، ومصممة الأزياء الفرنسية كوكو شانيل، ماري كوين، ورابعة العدوية وحتشبسوت وأنديرا غاندي، وتم التعاقد على عرضها حصرياً على شبكة قنوات DMC المصرية، وكان من المقرر البدء في إذاعتها ضمن سهرات موسم دراما رمضان 2018، ولكن لم يتم تأكيد الموعد حتى الآن.

المصدر: سيدتي